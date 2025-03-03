Anamur'da kadınlar ramazan ayında mukabele geleneğini sürdürüyor

Mersin'in Anamur ilçesinde kadınlar, ramazan ayında mukabele geleneğine devam ediyor.

İlçe Müftülüğüne bağlı kurslarda Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alan kadınlar, ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen mukabele programlarına da katılıyor.

Programlarda oruç, yardımlaşma, infak ve zekat gibi konularda sohbet ediliyor.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, mukabele geleneğini sürdürdüklerini belirtti.