Mersin'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 10 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
M.C.Ş'nin kullandığı 34 LSS 83 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek Boğazı mevkisinde A.İ. idaresindeki yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada 10 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan bazıları çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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