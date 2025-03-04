Gülnar Belediye Başkanı Önge, meclis üyeleriyle iftarda buluştu

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, belediye meclis üyeleri ve eşleriyle iftarda bir araya geldi.

Önge, bir restoranda düzenlenen etkinlikte, ramazanın paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel yaşandığı zamanlardan biri olduğunu belirtti.

Gülnar Belediyesi olarak bu mübarek ayda çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelmek ve dayanışmamızı pekiştirmek istediklerini ifade eden Önge, tüm ekip arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.