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        Mersin'de tehdit ve şantaj iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir kişiden tehdit ve şantajla para talep ettikleri iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:58
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        Mersin'de tehdit ve şantaj iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir kişiden tehdit ve şantajla para talep ettikleri iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, tehdit ve şantajla vatandaştan 500 bin lira isteyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin S.B, E.S, G.K, M.R.Y. ve S.A. olduğu belirlendi.

        Düzenlenen operasyonda şüpheliler müştekiye ait iş yerinde "nitelikli yağma ve tehdit" suçunu işlerken gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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