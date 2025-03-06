Bozyazı'da anaokulu öğrencileri tohum ekip fidan dikti

Ardından bazı öğrenciler toprağa tohum ekti bazıları ise fidan dikip bitkilere can suyu verdi.

Kendileri için okul bahçesinde oluşturulan alanda öğrencilere, teorik olarak tohum ekimi ve fidan dikimi anlatıldı.

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