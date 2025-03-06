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        Bozyazı'da anaokulu öğrencileri tohum ekip fidan dikti

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde anaokulu öğrencileri, düzenlenen etkinlikte tohum ekip fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:03 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:03
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        Bozyazı'da anaokulu öğrencileri tohum ekip fidan dikti
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde anaokulu öğrencileri, düzenlenen etkinlikte tohum ekip fidan dikti.

        Kökobası İlkokulu bünyesindeki ana sınıfı öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde okul bahçesinde toplandı.

        Kendileri için okul bahçesinde oluşturulan alanda öğrencilere, teorik olarak tohum ekimi ve fidan dikimi anlatıldı.

        Ardından bazı öğrenciler toprağa tohum ekti bazıları ise fidan dikip bitkilere can suyu verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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