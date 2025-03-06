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        Mersin'de 78 firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 78 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:25 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:25
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        Mersin'de 78 firari hükümlü yakalandı
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        Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 78 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar ve asayiş uygulamalarında 78 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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