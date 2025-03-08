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        Mersin'de örtü altında yetiştirilen tescilli Silifke çileğinin hasadı başladı

        Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen tescilli Silifke çileğinin hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 12:45 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:57
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        Mersin'de örtü altında yetiştirilen tescilli Silifke çileğinin hasadı başladı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen tescilli Silifke çileğinin hasadı başladı.

        İlçede 8 bini açık alanda, 4 bini örtü altında olmak üzere 12 bin dönüm arazide çilek üretimi gerçekleştiriliyor.

        Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan meyvenin örtü altında hasadı için tarım işçilerinin seralarda mesaisi sürüyor.

        Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, iyi bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Silifke çileği geçmiş yıllara oranla daha çok para ediyor. Şu an çileklerimizi 90 ile 110 lira arasında satıyoruz. Çilekler şu anda sadece iç piyasada tüketiliyor. Üreticilerimize hayırlı bol kazançlı bir sezon diliyorum." diye konuştu.

        Yakup Gezer de 20 dönüm alanda örtü altında çilek yetiştirdiğini anlatarak, üründen güzel bir rekolte beklediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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