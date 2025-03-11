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        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açık deniz hidroteknik yapılarında sona gelindi

        ALEYNA COŞKUN - Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ilk ünitedeki tüm sistem ve ekipmanların suyunu soğutması amacıyla hayata geçirilen "açık deniz hidroteknik yapılar" yakın zamanda devreye girecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:05 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:05
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        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açık deniz hidroteknik yapılarında sona gelindi
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        ALEYNA COŞKUN - Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ilk ünitedeki tüm sistem ve ekipmanların suyunu soğutması amacıyla hayata geçirilen "açık deniz hidroteknik yapılar" yakın zamanda devreye girecek.

        Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, AA muhabirine, Gülnar ilçesindeki santralde çalışmaların 4 ünitede eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi.

        Santralin 1. güç ünitesinde inşaat ve montaj çalışmalarının tamamlandığını belirten Butckikh, devreye alma, ayarlama ve çalıştırma aşamalarının devam ettiğini anlattı.

        Butckikh, diğer reaktörlerdeki çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Çalışmalar 2. güç ünitesinde de aktif olarak devam ediyor. Bizim için çok önemli olan ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine başlanması için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca geçen yılın sonunda çok önemli bir nakliyat işlemi oldu. 2. güç ünitesi için ilk parti taze yakıt getirildi. Aynı şekilde 3. güç ünitesinde de çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Nükleer ada tesislerinin kurulumuna devam ediyoruz. 2024 yılının sonlarına doğru reaktör basınç kabını kurduk. Aynı zamanda türbin binasının kurulumunu tamamlamak üzereyiz. Diğer yardımcı yapıların ve pompa istasyonunun da kurulumu sürüyor."

        - "Santralden ısı tahliyesi fonksiyonlarını yerine getirmeye başlayacak"

        Akkuyu NGS'de ilk ünitedeki tüm sistem ve ekipmanların suyunu soğutması amacıyla hayata geçirilen kara hidroteknik yapıları da içeren "açık deniz hidroteknik yapılar"ın proje için önemine işaret eden Butckikh, "Deniz hidroteknik yapıları yüzde 95 oranında tamamlandı. Bu da demektir ki bu sistemler yakın zamanda devreye girecek ve nükleer santralden ısı tahliyesi fonksiyonlarını yerine getirmeye başlayacak." diye konuştu.

        - Çevrenin korunması ön planda

        Butckikh, Türkiye'de çevre önlemleri ve mevzuatlarının son derece sıkı olduğunu, santraldeki yapıların tasarımı ve kurulumunda ilgili mevzuata tamamen uyduklarını dile getirdi.

        Teknolojik tesislerin kurulumunda çevre koruma önlemlerinin daima ön planda tutulması gerektiğini kaydeden Butckikh, şu değerlendirmede bulundu:

        "Biz buna çok dikkat ediyoruz. Örneğin tesisimizde denizden alınan ve daha sonra soğutma sisteminde kullanılan suyun deşarjı esnasında suya herhangi bir kimyasal ya da radyolojik müdahale yapılmıyor. Ayrıca su sıcaklığı açısından da mevzuatta belirtilen değerlere birebir uyulmaktadır. Tasarımda öngörülen değerlere bakıldığında soğutma sistemlerinde kullanılacak suyun deşarjı esnasında deniz suyu sıcaklığı yalnızca 0,5 artacaktır. Bu değer de deniz ekosisteminde hiçbir olumsuz etkiye sebep olmamaktadır."

        Türkiye'nin en büyük enerji yatırımlarından Akkuyu NGS'nin tamamlandığında ülkenin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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