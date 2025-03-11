Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açık deniz hidroteknik yapılarında sona gelindi

ALEYNA COŞKUN - Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ilk ünitedeki tüm sistem ve ekipmanların suyunu soğutması amacıyla hayata geçirilen "açık deniz hidroteknik yapılar" yakın zamanda devreye girecek.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, AA muhabirine, Gülnar ilçesindeki santralde çalışmaların 4 ünitede eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi.

Santralin 1. güç ünitesinde inşaat ve montaj çalışmalarının tamamlandığını belirten Butckikh, devreye alma, ayarlama ve çalıştırma aşamalarının devam ettiğini anlattı.

Butckikh, diğer reaktörlerdeki çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çalışmalar 2. güç ünitesinde de aktif olarak devam ediyor. Bizim için çok önemli olan ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine başlanması için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca geçen yılın sonunda çok önemli bir nakliyat işlemi oldu. 2. güç ünitesi için ilk parti taze yakıt getirildi. Aynı şekilde 3. güç ünitesinde de çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Nükleer ada tesislerinin kurulumuna devam ediyoruz. 2024 yılının sonlarına doğru reaktör basınç kabını kurduk. Aynı zamanda türbin binasının kurulumunu tamamlamak üzereyiz. Diğer yardımcı yapıların ve pompa istasyonunun da kurulumu sürüyor."

- "Santralden ısı tahliyesi fonksiyonlarını yerine getirmeye başlayacak"

Akkuyu NGS'de ilk ünitedeki tüm sistem ve ekipmanların suyunu soğutması amacıyla hayata geçirilen kara hidroteknik yapıları da içeren "açık deniz hidroteknik yapılar"ın proje için önemine işaret eden Butckikh, "Deniz hidroteknik yapıları yüzde 95 oranında tamamlandı. Bu da demektir ki bu sistemler yakın zamanda devreye girecek ve nükleer santralden ısı tahliyesi fonksiyonlarını yerine getirmeye başlayacak." diye konuştu.

- Çevrenin korunması ön planda

Butckikh, Türkiye'de çevre önlemleri ve mevzuatlarının son derece sıkı olduğunu, santraldeki yapıların tasarımı ve kurulumunda ilgili mevzuata tamamen uyduklarını dile getirdi.