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        Mersin'de tırın kaçış rampasından şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarptıktan sonra şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 01:10 Güncelleme: 15.03.2025 - 01:10
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        Mersin'de tırın kaçış rampasından şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarptıktan sonra şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, Pozantı-Tarsus istikametinde ilerleyen M.A.M. idaresindeki 35 HB 1145 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle Damlama bölgesi 4. kaçış rampasına yöneldi.

        Tır, rampa içerisinde kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp, şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada tır sürücüsü M.A.M ile tırda yolcu olarak bulunan R.M. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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