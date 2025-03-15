Mersin'de tırın kaçış rampasından şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü

Kazada tır sürücüsü M.A.M ile tırda yolcu olarak bulunan R.M. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Pozantı-Tarsus istikametinde ilerleyen M.A.M. idaresindeki 35 HB 1145 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle Damlama bölgesi 4. kaçış rampasına yöneldi.

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