Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.
Fakılar Mahallesi'ndeki yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.