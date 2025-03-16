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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 17:00 Güncelleme: 16.03.2025 - 17:11
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu

        Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 32 Recep Burak Yılmaz), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak, Matondo, Bilal Boutobba, Fernandes, Görkem Sağlam, Aboubakar

        Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Tolga Ciğerci, Radakovic, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Charisis, Moutoussamy, Efkan Bekiroğlu, Koita, Rodrigues, Manaj

        Goller: Dk. 23 Koita (Sivasspor), Dk. 30 Bilal Boutobba (Atakaş Hatayspor)

        MERSİN

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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