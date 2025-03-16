Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 32 Recep Burak Yılmaz), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak, Matondo, Bilal Boutobba, Fernandes, Görkem Sağlam, Aboubakar
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Tolga Ciğerci, Radakovic, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Charisis, Moutoussamy, Efkan Bekiroğlu, Koita, Rodrigues, Manaj
Goller: Dk. 23 Koita (Sivasspor), Dk. 30 Bilal Boutobba (Atakaş Hatayspor)
MERSİN
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