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        Hatayspor-Sivasspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u 3-2 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, kalan haftalarda daha iyisini yapmaya çalışacaklarını ve buna hem oyuncu grubunun hem de kendilerinin inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 18:44 Güncelleme: 16.03.2025 - 19:13
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        Hatayspor-Sivasspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u 3-2 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, kalan haftalarda daha iyisini yapmaya çalışacaklarını ve buna hem oyuncu grubunun hem de kendilerinin inandığını söyledi.

        Şahin, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan galibiyetle ayrılan oyuncularını tebrik etti.

        Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren Şahin, Sivasspor maçını final olarak gördüklerini kaydetti. Bu maçın devam etmeleri açısından "olmazsa olmaz" maçlardan olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

        "Özellikle son 4 haftada 3 galibiyet alarak bu yarışın içine girebileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu hesapları yapabilmemiz için daha fazlasını başarmamız ve yapmamız gerekiyor. Oyuncu grubumla konuşurken de bu konuda onları ikna etmeye çalışıyoruz ki ikna olduklarını düşünüyorum. Ellerinden geldiğince saha içerisinde mücadelelerini çok iyi gösteriyorlar. Bundan sonrası için daha iyisini yapmaya çalışacağız. Oyuncu grubum ve bizler buna inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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