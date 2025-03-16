AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi
Mersin'de AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığınca iftar programı organize edildi.
Mersin'de AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığınca iftar programı organize edildi.
Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen programa teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Zor, konuşmasında, organizasyonun dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.
Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Öztaş'ın da yer aldığı programda dua edildi.
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