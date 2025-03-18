Anamur Belediye Başkanı Deniz'den Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Zaferin, Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından olduğunu kaydeden Deniz, "Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve gösterdikleri cesaret nedeniyle dünyanın hafızasına kazınan bütün milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Deniz, mesajında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin dünyada eşine rastlanmamış bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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