Anamur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. ve H.İ.D. tutuklandı, Y.V.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve esrar ile 2 tabanca ele geçirildi.

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