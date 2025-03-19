Mersin'de hastanenin telefon trafiği görme engelli santral görevlisine emanet

YAKUP SAĞLAM - Mersin'de çocukken elektrik çarpması sonucu görme yetisini kaybeden 39 yaşındaki Raif Demir, 14 yıldır görev yaptığı Toros Devlet Hastanesi'nin telefon santraline gelen çağrıları yanıtlıyor.

Akdeniz ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası Demir, 7 yaşında oyun oynarken elektrik çarpması nedeniyle yaralandı.

Kaza nedeniyle görme yetisini kaybeden, yüzü ve ellerinde yanık oluşan Demir, tedavisinden 8 yıl sonra yarım kalan eğitimini sürdürdü.

Demir, ilkokul ve liseyi bitirmesinin ardından açık öğretim sistemiyle Anadolu Üniversitesinin sosyal hizmetler ile halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümlerinden mezun oldu.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) başarılı olan Demir, 2011'de atandığı Toros Devlet Hastanesi'nin telefon santralinde görevlendirildi.

İlk başlarda Braille alfabesiyle oluşturduğu rehber yardımıyla çağrıları yönlendiren Demir, zamanla kendini geliştirip numaraları ezberledi.

İşini 14 yıldır severek sürdüren Demir, hasta ve hasta yakınlarına yardımcı olabilmek için her gün çok sayıda çağrıya yanıt veriyor.

- "Hayatta hiçbir şey zor değil, sadece istemek lazım"

Raif Demir, AA muhabirine, çocukken yaşadığı kaza nedeniyle zor günler geçirdiğini ve 4 kez ameliyat olduğunu söyledi.

Hedeflerinden vazgeçmediğini dile getiren Demir, "Kendimi geliştirmek için sürekli çaba içerisine girdim. Bana 'sen üniversite okuyamazsın' diyenler oldu. Hevesim kırıldı ama ona rağmen ısrarla, azimle üniversiteye kaydoldum ve çok şükür bitirdim. Hayatta hiçbir şey zor değil sadece istemek lazım." dedi.

Demir, işini yaparken vatandaşlarla etkili konuşabilmek için Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünü tamamladığını anlattı.

Mesleğini sevdiğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Santralde telefonlara bakıyor, vatandaşları yönlendirip problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Hastalara kaybettikleri reçetelerini tekrar gönderiyoruz. Burada çalışarak hem ayaklarımın üzerinde duruyor hem de insanlara faydalı olabiliyorum. Engelli kardeşlerim de mücadele etmeyi bırakmasınlar."