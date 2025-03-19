Mersin'de 19 bin 600 makaron ele geçirildi

Adreste 19 bin 600 makaron, 13 kilogram tütün ve 3 bin 925 sigara paketi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Gülnar ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

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