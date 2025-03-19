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        Mersin'de 19 bin 600 makaron ele geçirildi

        Mersin'de 19 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:44
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        Mersin'de 19 bin 600 makaron ele geçirildi
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        Mersin'de 19 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Gülnar ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

        Adreste 19 bin 600 makaron, 13 kilogram tütün ve 3 bin 925 sigara paketi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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