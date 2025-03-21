Mersin'de 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu arada, operasyon dronla görüntülendi.

Bu kapsamda G.G'nin kırsal alanda bağ ve bahçe işlerinde gündelik işçi olarak çalıştığı, denetimlerden geçebilmek için kardeşine ait kimlik kartını kullandığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 22 yıl hapis cezası olan firari hükümlü G.G'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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