Mersin'de 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 22 yıl hapis cezası olan firari hükümlü G.G'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda G.G'nin kırsal alanda bağ ve bahçe işlerinde gündelik işçi olarak çalıştığı, denetimlerden geçebilmek için kardeşine ait kimlik kartını kullandığı tespit edildi.
Teknik ve fiziki takip sonucu G.G. düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Bu arada, operasyon dronla görüntülendi.
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