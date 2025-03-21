Mersin Spor, yarın Galatasaray'ı konuk edecek
Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftada sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.
Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftada sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede hakemler Kaan Büyükçil, Ali Şakacı ve Tolga Akkuşoğlu görev yapacak.
Ligde çıktığı 21 maçta 11 galibiyet 10 yenilgi alan Mersin ekibi 7. sırada bulunuyor. Galatasaray ise 21 maçta 12 galibiyet 9 mağlubiyet yaşayarak 5. basamakta yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.