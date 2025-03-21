Silifke'de 700 fidan toprakla buluşturuldu
Mersin'in Silifke ilçesinde "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Mersin'in Silifke ilçesinde "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Silifke Kaymakamlığı himayesinde Silifke Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Işıklı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte 700 fidan dikildi.
Kaymakam Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten, ilçe protokolü ve öğrenciler, diktikleri fidanlara su verdi.
Belediye Başkan Vekili Kökten, etkinlikte yaptığı konuşmada, yarının büyük ormanlarını oluşturmak amacıyla genç nesillerle dikecekleri fidanlarla geleceği garanti altına alacaklarını söyledi.
İlçe Orman İşletme Müdürü Harun Boz da dikilen her fidanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu belirtti.
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