Silifke'de 700 fidan toprakla buluşturuldu

İlçe Orman İşletme Müdürü Harun Boz da dikilen her fidanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu belirtti.

Mersin'in Silifke ilçesinde "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

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