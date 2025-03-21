Bozyazı'da vatandaşlara fidan dağıtıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında vatandaşlara 1000 fidan dağıtıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında vatandaşlara 1000 fidan dağıtıldı.
Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğünce 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, vatandaşlara 1000 fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
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