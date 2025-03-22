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        Mersinli esnaf tasarladığı astronot kıyafetiyle su tasarrufuna dikkati çekiyor

        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de esnaf Zeki Konuk, geri dönüşüm malzemelerinden tasarladığı astronot kıyafetiyle sokak sokak gezip su tasarrufunun ve temiz suyun önemine dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:22
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        Mersinli esnaf tasarladığı astronot kıyafetiyle su tasarrufuna dikkati çekiyor
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        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de esnaf Zeki Konuk, geri dönüşüm malzemelerinden tasarladığı astronot kıyafetiyle sokak sokak gezip su tasarrufunun ve temiz suyun önemine dikkati çekiyor.

        İçme suyu teknolojisi ve arıtma sistemleri konusunda çalışmalarda bulunan 60 yaşındaki Konuk, izlediği bir belgeselde astronotların uzayda içme suyu teminiyle ilgili yaptığı çalışmadan ilham alarak proje geliştirdi.

        Altı ay süren çalışmanın ardından Konuk, atık su borusu, kırık motosiklet kaskı gibi malzemeleri kullanarak astronot kıyafeti tasarladı.

        Konuk, hazırladığı kıyafete arıtma cihazı da entegre ederek su tasarrufu ve temiz suyun önemiyle ilgili farkındalık çalışmaları yapmaya başladı.

        Belirli günlerde sokak ve meydanlarda bu özel kıyafetiyle su dağıtan Konuk, suyun önemi konusuna dikkati çekmeye çalışıyor.

        - "Suyumuzun değerini bilmek gerekiyor"

        Zeki Konuk, AA muhabirine, kentte "Astronot Man" olarak tanındığını söyledi.

        Yaptığı çalışmayla suyun önemine dikkati çekmeye çalıştığını anlatan Konuk, herkesin su tasarrufu konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

        Teknoloji çağında gençlere ilham kaynağı olduğunu anlatan Konuk, "Bu kıyafeti yapmamın amacı insanlara sağlıklı suyu tanıtmak ve su içmelerini önermek. Kıyafetlerimle sahile giderek insanlara arıtılmış su ikram edip, suyun önemini anlatmaya çalışıyorum. Beni görenler şaşırıyor ve fotoğraf çektiriyor." diye konuştu.

        Vatandaşlardan Halil Bayraz da projenin sıra dışı olduğunu dile getirdi.

        Su kullanırken artık daha dikkatli olacağını vurgulayan Bayraz, "Arabayla geçerken abimizi görüp durduk. Ben ilk başta kendisini astronot sandım ama arıtma işi yapan biriymiş. Çok güzel yapmış kendisini takdir ediyorum. Projesi, suyun kullanımı için katkı sağlayabilir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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