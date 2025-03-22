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        Mersin'de ikiz kardeşinin kimliğini kullanan hükümlü yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde ikiz kardeşinin kimliğini kullanarak adres değiştiren ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 18:01 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:01
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        Mersin'de ikiz kardeşinin kimliğini kullanan hükümlü yakalandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde ikiz kardeşinin kimliğini kullanarak adres değiştiren ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, çeşitli suçlardan hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası olan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Yapılan teknik ve fiziki takiple şüphelinin ikiz kardeşine ait kimlikle sürekli adres değiştirdiği tespit edildi.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda söz konusu hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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