Mersin'de ikiz kardeşinin kimliğini kullanan hükümlü yakalandı

Yapılan teknik ve fiziki takiple şüphelinin ikiz kardeşine ait kimlikle sürekli adres değiştirdiği tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, çeşitli suçlardan hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası olan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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