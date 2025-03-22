Mersin Spor Başantrenörü Can Sevim, Galatasaray galibiyetini değerlendirdi:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 89-73 yenen Mersin Spor'da başantrenör Can Sevim, Galatasaray'a karşı çok değerli bir galibiyet aldıklarını bildirdi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 89-73 yenen Mersin Spor'da başantrenör Can Sevim, Galatasaray'a karşı çok değerli bir galibiyet aldıklarını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sevim, Galatasaray karşısında aldıkları galibiyetin hem kulüpleri hem de Mersin için önemli olduğunu belirtti.
Galatasaray'ın doğrudan rakipleri olduğuna dikkati çeken Sevim,"Galatasaray'a karşı kazanmış olmak gerçekten çok değerli. Galibiyet sayısı olarak önlerine geçtik. Tüm oyuncularımı, teknik ekibi, çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten hepsi bu maç için mücadele etti." ifadelerini kullandı.
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