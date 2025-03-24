Mersin'de kavgada tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Olayın ardından çalışma başlatan polis, Y.G. ile kavga sırasında yanında bulunan B.Ç. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Y.G, bu sırada yanındaki pompalı tüfekle ateş ettiği Özdeniz'i ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Sıcakyurt Mahallesi aralarında husumet olduğu öne sürülen Y.G. ile Tolga Özdeniz (23) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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