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        Mersin'de kavgada tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, kavgada tüfekle vurulan genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:30
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        Mersin'de kavgada tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, kavgada tüfekle vurulan genç yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Sıcakyurt Mahallesi aralarında husumet olduğu öne sürülen Y.G. ile Tolga Özdeniz (23) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Y.G, bu sırada yanındaki pompalı tüfekle ateş ettiği Özdeniz'i ağır yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdeniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından çalışma başlatan polis, Y.G. ile kavga sırasında yanında bulunan B.Ç. ve M.A'yı gözaltına aldı.

        Emniyete götürülen 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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