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        Mersin milletvekilleri Söylemez ve Uysal, Gülnar'da muhtarlarla görüştü

        AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Gülnar ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:13 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:45
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        Mersin milletvekilleri Söylemez ve Uysal, Gülnar'da muhtarlarla görüştü
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        AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Gülnar ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Söylemez, Gülnar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, yerel yönetimlerle işbirliğinin önemini anlattı.

        Muhtarların mahallelerin "sesi" olduğunu belirten Söylemez, "Sizlerle bir araya gelip sorunlarınızı ve önerilerinizi dinlemek bizim için büyük önem taşıyor. Mersin'imizin her köşesine hizmet götürmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal da şöyle konuştu:

        "Yerel yönetimlerimiz ve muhtarlarımız el ele vererek halkımızın refahını artırmak için çalışıyor. Gülnar Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için hep birlikte hareket edeceğiz."

        Toplantıya, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy ile muhtarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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