Akkuyu NGS'de Deniz Suyunu Tuzdan Arındırma Kompleksi işletmeye alındı

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), Deniz Suyunu Tuzdan Arındırma Kompleksi işletmeye alındı.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre günde 1000 metreküp kapasiteye sahip olup iki modülden oluşan kompleks, santrale yangın güvenlik sistemleri ve genel kullanım için tuzdan arındırılmış su sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, santralin tüm ömrü boyunca faaliyet gösterecek birinci devreye alma kompleksinin altyapı tesislerini kademeli olarak faaliyete geçirdiklerini belirtti.

Deniz Suyunu Tuzdan Arındırma Kompleksi'nin önemine değinen Butckikh, şunları kaydetti:

"Kompleks, kesintisiz su tedarikinin sağlanması ve dolayısıyla santralin bütün olarak güvenilir bir şekilde çalışması için önemli aşama. Bu sayede santral devreye alındıktan sonra kendi ürettiği elektrikle su ihtiyacını karşılayabilecek. Tuzdan arındırma döngüsü tamamen çevre dostu sistem. Kullanımdan sonra denize geri verilen su hem sıcaklık hem de kimyasal bileşim açısından uluslararası standartları karşılayacak."​​​​​​​