Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Mersin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 815 kilogram tütün ve bir kısmı dolu 13 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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