Mersin'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Mersin'in Toroslar ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Sürücülerinin adı öğrenilemeyen 33 HN 096, 33 AEJ 21 ve 01 BFS 67 plakalı otomobiller, Mersin-Gözne kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zincirleme kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Fatma Tuğba Koç'un, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
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