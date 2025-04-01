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        Kadın basketbolunda ÇBK Mersin-Galatasaray yarı final serisi yarın başlayacak

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇİMSA ÇBK Mersin ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasındaki play-off yarı final serisinde ilk maç yarın oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 09:31 Güncelleme: 01.04.2025 - 09:31
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        Kadın basketbolunda ÇBK Mersin-Galatasaray yarı final serisi yarın başlayacak
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇİMSA ÇBK Mersin ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasındaki play-off yarı final serisinde ilk maç yarın oynanacak.

        Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak maçta, hakemler Mehmet Şahin, Önder Yılmaz ve Nagehan Şeyda Kurden Aktaş görev yapacak.

        Yarın final serisinin ikinci maçı Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ev sahipliğinde 4 Nisan Cuma Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

        İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride, gerekmesi halinde üçüncü maç da oynanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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