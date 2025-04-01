Mersin'de hayatını kaybeden epilepsi hastası gencin üvey babası tutuklandı

Bu kapsamda, Ömer Bilkan Şahin'in üvey babası Ş.Ü. (39) epilepsi hastası gencin ilaçlarını kasıtlı şekilde temin etmediği ve ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Yapılan incelemede doktorun "şüpheli ölüm" olarak rapor hazırlamasıyla polis ekipleri çalışma başlattı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde epilepsi hastası genç hayatını kaybetti, gencin ilaçlarını kasıtlı şekilde temin etmediği ve ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan üvey babası tutuklandı.

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