Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı'da aşçılık eğitimi alan kursiyerler yöresel lezzetleri sundu

        Bozyazı Halk Eğitim Merkezince düzenlenen aşçılık kursunu bitiren kursiyerlerce hazırlanan yöresel lezzetler, düzenlenen etkinlikle sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 12:32 Güncelleme: 27.12.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozyazı'da aşçılık eğitimi alan kursiyerler yöresel lezzetleri sundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bozyazı Halk Eğitim Merkezince düzenlenen aşçılık kursunu bitiren kursiyerlerce hazırlanan yöresel lezzetler, düzenlenen etkinlikle sergilendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kursların bireylerin yeteneklerini geliştirmesi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

        Bozyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Boz da aşçılık kurslarının yöresel yemek kültürünün yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından kursiyerlerce hazırlanan yöresel yemekler, ziyaretçilere ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel

        Benzer Haberler

        Mersin'de muz üreticileri toplantıda bir araya geldi
        Mersin'de muz üreticileri toplantıda bir araya geldi
        Mersin'e lojistik merkez kurulması kararı çıktı
        Mersin'e lojistik merkez kurulması kararı çıktı
        Anamur'da kuraklıkla mücadele toplantısı düzenlendi
        Anamur'da kuraklıkla mücadele toplantısı düzenlendi
        Mersin'de müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi
        Mersin'de müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi
        Mersin'de acı olay: Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
        Mersin'de acı olay: Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
        Mersin Limanı'nda gümrük kaçakçılığı operasyonu: Kamuyu 182 milyon TL zarar...
        Mersin Limanı'nda gümrük kaçakçılığı operasyonu: Kamuyu 182 milyon TL zarar...