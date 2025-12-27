Anamur'da kuraklıkla mücadele toplantısı düzenlendi
Anamur'da düzenlenen toplantıda kuraklık riskine karşı alınacak tedbirler ele alındı.
Anamur'da düzenlenen toplantıda kuraklık riskine karşı alınacak tedbirler ele alındı.
Kaymakam Kemal Duru başkanlığında düzenlenen toplantı, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.
Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş'in sunum yaptığı toplantıda, bölgede yaşanan kuraklık ve alınacak tedbirler ele alındı.
Toplantıya kamu kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.