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        Kadın basketbolunda ÇBK Mersin yarı finalin ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak

        ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında yarın deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 09:28 Güncelleme: 03.04.2025 - 09:28
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        Kadın basketbolunda ÇBK Mersin yarı finalin ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak
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        ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında yarın deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacak.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak mücadelede hakemler Can Mavisu, Orkun Yurttaş ve Münevver Özemre görev alacak.

        ÇBK Mersin, ev sahibi olduğu ilk karşılaşmada Galatasaray'ı 83-78 yenerek seride 1-0 öne geçmişti.

        Seride iki galibiyete ulaşan takım, finale yükselecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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