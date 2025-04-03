Kadın basketbolunda ÇBK Mersin yarı finalin ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak
ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında yarın deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacak.
ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında yarın deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak mücadelede hakemler Can Mavisu, Orkun Yurttaş ve Münevver Özemre görev alacak.
ÇBK Mersin, ev sahibi olduğu ilk karşılaşmada Galatasaray'ı 83-78 yenerek seride 1-0 öne geçmişti.
Seride iki galibiyete ulaşan takım, finale yükselecek.
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