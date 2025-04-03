Kadın basketbolunda ÇBK Mersin yarı finalin ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak mücadelede hakemler Can Mavisu, Orkun Yurttaş ve Münevver Özemre görev alacak.

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