Hatayspor, Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.
İdmanda futbolcular, dar alan, hava topu ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Hatayspor, 6 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Mersin Stadı'nda Eyüpspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.
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