Mersin'de elektrik direği ve duvara çarpan belediye otobüsündeki 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 33 AHG 234 plakalı otobüs, henüz belirlenemeyen nedenle Mimar Sinan Bulvarı'nda önce elektrik direğine, sonra Toroslar Belediyesi Makina İkmal Müdürlüğünün bahçe duvarına çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.