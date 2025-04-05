Mersin'de gasp iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı
Mersin'de silahla tehdit ettikleri 4 kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Mersin'de silahla tehdit ettikleri 4 kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde 4 kişiyi silah zoruyla alıkoyup gasbeden zanlılara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Belirlenen 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Adreslerde tabanca, 2 şarjör, 6 fişek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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