Mersin'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Ş.D. yönetimindeki 65 KD 072 plakalı otomobil, Tekmen Mahallesi'nde M.K. idaresindeki 33 EY 958 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, kamyonetteki yolcu S.K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada sürücüler ile otomobildeki yolcular S.D, C.D, E.D. ve A.D. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı sürücülerden M.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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