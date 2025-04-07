Mersin'deki çağrı merkeziyle Almanya'daki kişilerin dolandırılmasına ilişkin dava sürdü

Mersin'de kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla Almanya'da ikamet eden Almanları dolandırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 5'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın yedinci duruşmasına, tutuklu sanıklar Heisem Ç, Alkan Y, Murat Ç, Omar U. ve Ramazan P, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada gelinen aşamayla ilgili bilgi veren mahkeme başkanı, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda suçun oluştuğu döneme göre 20 müştekinin 11 milyon lira zararı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Zararın karşılanması yönünde bir talebin olup olmadığını soran mahkeme başkanı, sanık avukatlarının müvekkilleriyle görüşme isteği üzerine duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından devam eden duruşmada bazı sanık avukatları, müvekkillerinin zararı karşılamak istediklerini belirterek görüşme yapmak için ek süre istedi.

- Sanıklar suçlamaları reddetti

Daha son söz verilen sanıklardan Heisem Ç, olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, "Kimseden para almadım, kimseye para da talimat da vermedim. Bunları kabul eden kişiler o zaman zararı da ödemeyi kabul etsin. Bu işle alakam yok. Suçsuzum, 3 senedir cezaevinde yatıyorum. Ben zararı karşılamak istemiyorum." dedi.

Sanık Alkan Y. hakkındaki suçlamaları reddederek, "Suçu hiçbir şekilde kabul etmiyorum ama annem beni kurtarmak istediği için evini sattı ve zararı ödemek istiyor. Onunla görüşmem lazım." ifadesini kullandı. Sanık Murat Ç. suçla ilgisinin bulunmadığını savunarak, "Olay yüzünden arabama haciz konuldu. Ben de borçlar karşısında arabamı veririm." diye konuştu. Beyanların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı 25 Nisan'a erteledi. - Dava süreci Almanya'da ikamet eden Almanları, Mersin'de kurdukları çağrı merkezinden telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 1 Ekim 2022'de Mersin, İzmir, İstanbul, Trabzon, Denizli ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 30 zanlıdan 12'si tutuklanmıştı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 500 bin lira, 800 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası, 11 kol saati, 21 dizüstü bilgisayar, 47 cep telefonu, 2 ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 51 fişek ele geçirilmiş, suçtan elde edilen gelirle sahip olunduğu belirlenen yaklaşık değeri 500 milyon lira olan 100 arsa, iş yeri ve konut tapusu ile 26 araca el konulmuştu.