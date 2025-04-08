Milli atıcı Yusuf Dikeç, genç sporculara sponsorların hediyelerini dağıttı

Mersin'de adını taşıyan tesiste düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'na katılan milli sporcu Yusuf Dikeç, sponsorların hediyelerini genç sporculara takdim etti.

Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde devam eden şampiyonada yer alan Yusuf Dikeç ile Türkiye Atıcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Genç, sporcularla bir araya geldi.

Dikeç ile Genç, Petrol Ofisi ve Nacar Saat tarafından alınan hediyeleri Dikeç Olimpik Atıcılık Spor Kulübü sporcularına verdi.

Programda konuşan Yusuf Dikeç, amatör sporcuları destekleyen sponsorlara teşekkür etti.

Gençlere yönelik katkıların artırılmasından yana olduklarını dile getiren Dikeç, "Erdemli'deki tesiste antrenman yapan, aralıksız mücadele veren atıcılık sporuna sevdalı gençlerimiz arasından Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na kadar birçok şampiyon sporcu çıkacak. Bu ülkede kazanan insanlar ve kurumlar, ülkenin gençlerine yatırım yapıyor. Bu da bizleri mutlu ediyor." dedi.