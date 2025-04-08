Mersin'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi Adana'da yakalandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan İ.A'nın Adana'da bulunduğu belirlendi.

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