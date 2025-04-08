Mersin'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi Adana'da yakalandı
Mersin'de hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanıp cezaevine konuldu.
Mersin'de hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanıp cezaevine konuldu.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan İ.A'nın Adana'da bulunduğu belirlendi.
Jandarma ekiplerince takip edilen hükümlü, bir pastaneye girdiği sırada yakalandı.
İ.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hükümlünün yakalanma anı pastanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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