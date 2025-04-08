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        Mersin'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi Adana'da yakalandı

        Mersin'de hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:38 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:38
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        Mersin'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi Adana'da yakalandı
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        Mersin'de hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan İ.A'nın Adana'da bulunduğu belirlendi.

        Jandarma ekiplerince takip edilen hükümlü, bir pastaneye girdiği sırada yakalandı.

        İ.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Hükümlünün yakalanma anı pastanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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