Mersin'de meyve sebze halindeki karpuz hırsızlığı güvenlik kamerasında
Mersin'de meyve sebze halindeki iş yerinin önünden yaklaşık 700 kilogram karpuz çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mersin'de meyve sebze halindeki iş yerinin önünden yaklaşık 700 kilogram karpuz çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Akdeniz ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve Sebze Toptancı Hali'nde bir esnaf, sabah dükkanına geldiğinde kasalardaki yaklaşık 700 kilogram karpuzun çalındığını fark etti.
İş yerinin güvenlik kamerası kaydını inceleyen esnaf, gece saatlerinde bir şüphelinin karpuzları kamyonete yükleyip götürdüğünü belirledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, işletme sahibinin şikayeti üzerine hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.
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