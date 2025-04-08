Mersin'de meyve sebze halindeki karpuz hırsızlığı güvenlik kamerasında

Akdeniz ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve Sebze Toptancı Hali'nde bir esnaf, sabah dükkanına geldiğinde kasalardaki yaklaşık 700 kilogram karpuzun çalındığını fark etti.

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