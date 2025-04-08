Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Polis Haftası mesajı
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Topsakaloğlu, mesajında, vatandaşların güvenli şekilde yaşamını sürdürebilmesi için Türk Polis Teşkilatının gece gündüz fedakarca görev yaptığını belirtti.
Teşkilatın, ülkenin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacağını kaydeden Topsakaloğlu, "Türk Polis Teşkilatı'mızın 180. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
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