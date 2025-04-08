Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Polis Haftası mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 14:38 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Polis Haftası mesajı
        ABONE OL

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, vatandaşların güvenli şekilde yaşamını sürdürebilmesi için Türk Polis Teşkilatının gece gündüz fedakarca görev yaptığını belirtti.

        Teşkilatın, ülkenin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacağını kaydeden Topsakaloğlu, "Türk Polis Teşkilatı'mızın 180. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
        Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?

        Benzer Haberler

        Mersin'de eğitim gören Rus çocuklar Kütüphane Haftası'nı kutladı
        Mersin'de eğitim gören Rus çocuklar Kütüphane Haftası'nı kutladı
        Silifke Kaymakamı Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü Petek'i kabul etti
        Silifke Kaymakamı Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü Petek'i kabul etti
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Paşaoğlu'nu kabul etti
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Paşaoğlu'nu kabul etti
        Halden karpuz hırsızlığı kamerada
        Halden karpuz hırsızlığı kamerada
        ÇBK Mersin'in başantrenörü Ahmet Kandemir, Avrupa Ligi'ndeki hedefi değerle...
        ÇBK Mersin'in başantrenörü Ahmet Kandemir, Avrupa Ligi'ndeki hedefi değerle...
        ÇİMSA ÇBK Mersin, 3 sezondur Avrupa Ligi'nde final aşaması biletini kaçırmı...
        ÇİMSA ÇBK Mersin, 3 sezondur Avrupa Ligi'nde final aşaması biletini kaçırmı...