Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Polis Haftası mesajı

Topsakaloğlu, mesajında, vatandaşların güvenli şekilde yaşamını sürdürebilmesi için Türk Polis Teşkilatının gece gündüz fedakarca görev yaptığını belirtti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

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