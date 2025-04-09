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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Polis Haftası mesajı

        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:16 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:16
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Polis Haftası mesajı
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Bozdemir, mesajında, polislerin gece gündüz fedakarca görev yaptığını belirtti.

        Türk Polis Teşkilatının vatanın bölünmez bütünlüğünü sonsuza dek koruma kararlılığında olduğunu kaydeden Bozdemir, "Yetkisini kanunlardan alan bu güzide teşkilatımız, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak, güvenlik ile özgürlük dengesini korumak adına önemli bir görev üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

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