Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Polis Haftası mesajı

Türk Polis Teşkilatının vatanın bölünmez bütünlüğünü sonsuza dek koruma kararlılığında olduğunu kaydeden Bozdemir, "Yetkisini kanunlardan alan bu güzide teşkilatımız, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak, güvenlik ile özgürlük dengesini korumak adına önemli bir görev üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

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