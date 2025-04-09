Bozyazılı öğrencilerin projesi TÜBİTAK yarışmasında sergileniyor
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ortaokul öğrencilerinin hazırladığı "Biyoplastik Gölevezlerim Projesi", TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Adana Bölge Sergisi'nde yer alıyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ortaokul öğrencilerinin hazırladığı "Biyoplastik Gölevezlerim Projesi", TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Adana Bölge Sergisi'nde yer alıyor.
Tekmen Ortaokulu'nda eğitim gören Rabia Elkırmış, Asude Ak ve Şerefhan Alçı, fen bilimleri öğretmeni Günnaz Cesurlar danışmanlığında proje hazırladı.
Öğrenciler, proje kapsamında ilçede yetiştirilen gölevez bitkisinin yumrusundan elde edilen nişastayla doğa dostu biyoplastik üretti.
"Biyoplastik Gölevezlerim Projesi" adı verilen çalışmayla öğrenciler, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katıldı.
Yarışmanın Adana Bölge Sergisi'ne katılım hakkı elde eden öğrenciler, yarın yapılacak jüri oylamasında dereceye girmeyi hedefliyor.
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