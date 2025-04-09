Mersin'de Göksu Deltası'nda çıkan yangına müdahale ediliyor
Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Deltadaki sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahalede zorlanan ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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