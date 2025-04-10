Mersin'de dönerciler denetlendi
Mersin'in Tarsus ilçesinde döner satışı yapan işletmeler denetlendi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde döner satışı yapan işletmeler denetlendi.
Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince dönercilerde gerçekleştirilen çalışmada iş yerlerinin hijyen koşullarına uyup uymadığı kontrol edildi.
Denetim yapılan işletmelerin mevzuata uygun şekilde çalışmalar yaptığı belirlendi.
İlçede benzer denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.