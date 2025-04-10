Mersin'de tel örgüye takılan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Mersin'in Tarsus ilçesinde tel örgüye takılan kedi itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tel örgüye takılan kedi itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Akşemsettin Mahallesi'ndeki Pakize Bayraktar İlkokulu'nda, tel örgüden geçmeye çalışan kedi mahsur kaldı.
İhbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin çalışmasıyla kedi takıldığı yerden kurtarıldı.
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