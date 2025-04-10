Silifke'de 7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın ortaokul etabı düzenlendi

Kategorilerinde birinci olan öğrenciler Mersin'de yapılacak turnuvanın final etabında Silifke'yi temsil edecek.

Etkinlikte dereceye giren öğrencilere ödülleri Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu ve diğer ilgililer tarafından verildi.

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