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        Silifke'de 7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın ortaokul etabı düzenlendi

        Mersin'in Silifke ilçesinde 7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın ortaokul etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:01 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:01
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        Silifke'de 7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın ortaokul etabı düzenlendi
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        Mersin'in Silifke ilçesinde 7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın ortaokul etabı tamamlandı.

        Silifke İlçe Milli Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen etaba 20 okuldan 116 öğrenci katıldı.

        Öğrenciler mangala, abluka, kulami, pentago ve küre kategorilerinde yarıştı.

        Etkinlikte dereceye giren öğrencilere ödülleri Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu ve diğer ilgililer tarafından verildi.

        Kategorilerinde birinci olan öğrenciler Mersin'de yapılacak turnuvanın final etabında Silifke'yi temsil edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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