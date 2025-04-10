Silifke'de 7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın ortaokul etabı düzenlendi
Mersin'in Silifke ilçesinde 7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın ortaokul etabı tamamlandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde 7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın ortaokul etabı tamamlandı.
Silifke İlçe Milli Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen etaba 20 okuldan 116 öğrenci katıldı.
Öğrenciler mangala, abluka, kulami, pentago ve küre kategorilerinde yarıştı.
Etkinlikte dereceye giren öğrencilere ödülleri Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu ve diğer ilgililer tarafından verildi.
Kategorilerinde birinci olan öğrenciler Mersin'de yapılacak turnuvanın final etabında Silifke'yi temsil edecek.
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