Mersin'de 2 hükümlü yakalandı

Bu kapsamda Toroslar ilçesinde 17 yıl, Silifke ilçesinde de 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ve Silifke ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.

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